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В России упрощена процедура получения льгот на услуги ЖКХ

Общество

Претендентов на льготы освободили от необходимости оформлять справки о составе семьи

В России упрощена процедура получения льгот на услуги ЖКХ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Счётчик

Москва, 7 августа 2018, 12:17 — REGNUM  В России с 7 августа вступает в силу упрощенная процедура получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает «Парламентская газета».

Лицам, претендующим на социальную льготу, больше не потребуется предоставлять справку о составе семьи. Задекларировать всех своих родственников теперь можно самостоятельно при подаче заявления на предоставление субсидии.

Предполагается, что проверять достоверность внесённых гражданином сведений уполномоченные органы будут в рамках выборочных проверок. Соответствующие запросы могут быть направлены в управляющие компании, ТСЖ и так далее.

Если в ходе такой проверки будет установлено, что информация неверна, данные об этом будут направлены в полицию. Нарушителям придётся вернуть государству компенсацию в том случае, если льгота была получена незаконно.

Напомним, что до настоящего времени для получения справки о составе семьи приходилось обращаться в управляющую компанию или ЖЭК, на что уходило до нескольких дней. При этом в отдельных случаях граждан могли обязать документально подтвердить причины изменения состава семьи, а принеобходимости и предоставить копии судебных актов о признании родства.

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Реформа ЖКХ
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