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В Турции изъято 64 кг героина

Общество

Ведется расследование

В Турции изъято 64 кг героина
Николай Русаков. Курильщики опиума. 1927

Анкара, 7 августа 2018, 11:51 — REGNUM  Правоохранительные службы Турции изъяли большую партию запрещенных наркотических веществ, сообщает 7 августа Anadolu.

Согласно заявлению властей провинции Агри, во время спецоперации было конфисковано 64 кг героина, расфасованного в четырех пакетах. В связи с этим было начато расследование.

Напомним, с начала 2018 года правоохранительные органы Турции изъяли по всей стране в общей сложности 10 тонн героина. Десятки подозреваемых в незаконном обороте наркотиков были арестованы.

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