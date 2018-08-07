Заявление Собянина о раздельном сборе мусора — часть выборной стратегии?

Москва, , 12:30 — REGNUM Инициатива мэра Москвы Сергея Собянина провести эксперимент с раздельным сбором мусора в столице до конца 2018 года прямо связана с будущими выборами мэра и является частью выборной стратегии, считает председатель общественного движения «Открытый берег», эколог Сергей Менжерицкий. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление столичных властей.

«Я думаю, что инициатива прямо связана с выборами мэра и является частью выборной стратегии Собянина: хотите, мол, экологическую повестку — пожалуйста, вот вам очередное разноцветное еврочудо вместе с плиткой, пластиковыми сакурами и прочим «благоустройством»! А куда отправится отсортированный вами мусор — вам знать совершенно не обязательно», — отметил эколог.

Менжерицкий подчеркнул, что без целостной инфраструктуры обращения с бытовыми отходами, включающей в себя их сбор, сортировку, глубокую переработку и превращение в полезное вторсырьё, раздельный сбор мусора не имеет смысла.

«Сначала инфраструктура и лишь затем, как завершающий этап — разноцветные ящики в наших дворах. Это элементарная логика. Вопрос на логику: у нас в столичном регионе такая инфраструктура создана? Нет, пока одни лишь разговоры и прожекты. Сами власти называют сроки её создания не раньше 2021 года. Тогда о каких сегодняшних «экспериментах» по раздельному сбору мусора они ведут речь?» — подчеркнул экоактивист.

Напомним, эксперименты по раздельному сбору отходов столичные власти обещают начать уже в 2018 году. Об этом шестого августа заявил мэр Москвы во время встречи с сотрудниками Центра автоматики и приборостроения имени академика Николая Пилюгина.

По словам Сергея Межерицкого, данное заявление представителя столичной власти — не единственное. Чуть ранее глава департамента ЖКХ Пётр Бирюков и глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский пояснили, что намерены оборудовать подведомственные территории «эстетически привлекательными контейнерами для раздельного сбора мусора». Однако подобные эксперименты в Москве проводили уже не раз.

«Ставились в разных видных местах города разноцветные дорогостоящие контейнеры, и с экрана телевизора и со страниц газет высокопоставленные чиновники призывали население к сознательности, к новому экологическому мышлению и т.п. Но результат-то всегда оказывался одинаковым: содержимое контейнеров затем без разбору сваливалось в кучу и вывозилось на те же подмосковные полигоны, в том числе нелегальные, а сами контейнеры быстро ломались, ржавели и приходили в негодность, сотни миллионов бюджетных рублей растрачивались зря. Таких «странных» мусорных инициатив со стороны мэрии, если не ошибаюсь, Москва уже пережила три. Как волны, одну за другой», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Сергея Собянина, говорить о ситуации с мусором в Москве как об экологической катастрофе некорректно, однако накопившиеся проблемы в этой сфере стоит решать с помощью рекультивации свалок и системы раздельного сбора отходов.

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