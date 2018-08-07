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Ловцы покемонов смогут сражаться между собой в игре Pokemon Go

Общество

Кроме того в игре будет усовершенствован режим, используя который пользователи приложения могут вступать друг с другом в дружеские отношения

Варшава, 7 августа 2018, 11:39 — REGNUM  Пользователи игры Pokemon Go получат возможность устраивать между собой виртуальные поединки. Об этом представитель компании-разработчика приложения Энн Бюттенмюллер сообщила в интервью польскому изданию Gram.

По её словам, опция PvP (Player versus Player, игрок против игрока) может появиться в игре к концу текущего года. Кроме того, отметила Бюттенмюллер, в игре будет усовершенствован режим, используя который пользователи приложения могут вступать друг с другом в дружеские отношения.

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Напомним, Pokemon GO — разработанная американской компанией Niantic совместно с японской The Pokеmon Company многопользовательская игра, целью которой является поиск, отлов и обучение персонажей, именуемых «покемонами». Пользователи приложения часто становились причиной различных инцидентов и скандалов.

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