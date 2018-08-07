Рабочие завода Volkswagen в Калуге объявили «итальянскую» забастовку

Калуга, , 11:36 — REGNUM Работники автомобильного завода Volkswagen Group Rus в Калуге обявили о начале «итальянской» забастовки, сообщается на странице Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» в «ВКонтакте».

Отмечается, что сотрудники протестуют против вывода рабочих мест на аутсорсинг. По их мнению, это может привести к сокращению персонала.

Так, первыми «работать по правилам» стали порядка двадцати водители погрузчиков и штабелеров, позже к ним присоединились 450 логистов сборочного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года рабочие автомобильного завода провели пикет, требуя повысить годовой бонус. По оценкам Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация», в акции протеста приняли участие около 300 человек.

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