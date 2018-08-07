Генсек ООН выразил сожаление по поводу землетрясения в Индонезии

Нью-Йорк, США, , 11:28 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш выразил свою солидарность многочисленным пострадавшим в следствии землетрясения на острове Ломбок, Западная Нуса-Тенггара, Индонезия, сообщает Antaranews.

Антонио Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших, народу и правительству Индонезии и молится о скорейшем выздоровлении все пострадавших. ООН готова поддержать текущие усилия по оказанию помощи и спасению, если это необходимо.

Напомним, что землетрясение силой 7 баллов по шкале Рихтера произошло в воскресенье, 5 августа, и затронуло примерно 18 километров к северо-западу от восточного регентства Ломбока и 15 километров под землей.

В результате землетрясения почти 100 человек погибло и более 200 человек ранены. Сильные удары также ощущались на острове Бали.