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Генсек ООН выразил сожаление по поводу землетрясения в Индонезии

Общество

Антонио Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших, народу и правительству Индонезии

Нью-Йорк, США, 7 августа 2018, 11:28 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш выразил свою солидарность многочисленным пострадавшим в следствии землетрясения на острове Ломбок, Западная Нуса-Тенггара, Индонезия, сообщает Antaranews.

Антонио Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших, народу и правительству Индонезии и молится о скорейшем выздоровлении все пострадавших. ООН готова поддержать текущие усилия по оказанию помощи и спасению, если это необходимо.

Напомним, что землетрясение силой 7 баллов по шкале Рихтера произошло в воскресенье, 5 августа, и затронуло примерно 18 километров к северо-западу от восточного регентства Ломбока и 15 километров под землей.

В результате землетрясения почти 100 человек погибло и более 200 человек ранены. Сильные удары также ощущались на острове Бали.

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Землетрясения
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