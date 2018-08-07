Вторник, 7 Августа 2018 года
12:29:23 МСК

В Брянске разгромили инсталляцию о Великой Отечественной войне

Общество

Вандалы разбили часть инсталляции, которая была установлена на Кургане Бессмертия к 9 Мая

В Брянске разгромили инсталляцию о Великой Отечественной войне
Олег Р. Вязьмитин
Курган Бессмертия

Брянск, 7 августа 2018, 11:23 — REGNUM  В Брянске от рук вандалов пострадал выставочный стенд, который установили на Кургане Бессмертия в преддверии 9 Мая. Как сообщило 6 августа издание «Брянская улица», неизвестные отбили несколько достаточно больших кусков от георгиевской ленты, в форме которой выполнен стенд. Теперь ему нужен ремонт.

Интерактивная выставка была установлена перед Днем Победы в 2018 году. Автор проекта — уроженка Брянска Марина Бакасова. Она посвятила работу своему прадеду, который сражался в Великой Отечественной войне. Инсталляция представляет собой интерактивную выставку: в конструкцию встроены большие экраны, которые соединены с сайтом акции «Бессмертный полк».

Отметим, что в 2017 году перед 9 Мая вандалы изрисовали пятиконечную звезду, которая венчает Курган Бессмертия. Тогда городские власти сообщили, что звезду покроют антивандальной краской.

Читайте ранее в этом сюжете: Курган Бессмертия в Брянске подсветят за 15 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Преступления против памяти о Великой Отечественной войне
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить