В Брянске разгромили инсталляцию о Великой Отечественной войне

Брянск, , 11:23 — REGNUM В Брянске от рук вандалов пострадал выставочный стенд, который установили на Кургане Бессмертия в преддверии 9 Мая. Как сообщило 6 августа издание «Брянская улица», неизвестные отбили несколько достаточно больших кусков от георгиевской ленты, в форме которой выполнен стенд. Теперь ему нужен ремонт.

Интерактивная выставка была установлена перед Днем Победы в 2018 году. Автор проекта — уроженка Брянска Марина Бакасова. Она посвятила работу своему прадеду, который сражался в Великой Отечественной войне. Инсталляция представляет собой интерактивную выставку: в конструкцию встроены большие экраны, которые соединены с сайтом акции «Бессмертный полк».

Отметим, что в 2017 году перед 9 Мая вандалы изрисовали пятиконечную звезду, которая венчает Курган Бессмертия. Тогда городские власти сообщили, что звезду покроют антивандальной краской.

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