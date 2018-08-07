Томская компания объявила награду за найденные источники зловония

Томск, , 11:21 — REGNUM Прекратить жаловаться на неприятный запах в Томске и заняться поиском источников зловония предложила горожанам «Сибирская аграрная группа», сообщает 7 августа пресс-служба предприятия.

В сообщении отмечается, что многочисленные жалобы не должны оставаться без ответа. С этой целью сотрудниками группы был запущен интернет-проект «Найди источник запаха» (naidyist.ru).

«Теперь есть возможность пойти, найти и сообщить. И не просто сообщить, но и возможно получить награду за вклад в решение общей проблемы», — говорится в сообщении.

Посетителям предложено присылать отчеты о найденных сырых подвалах, открытых коллекторах, свалках мусора и любых других источниках. Все поступающие жалобы будут проверяться «экспертной комиссией из экологов и активистов города». Фонд поддержки проекта составляет 1,2 млн рублей.

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