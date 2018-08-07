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Граффити начала ХХ века обнаружили в Зауралье

Общество

На зданиях Кургана оставляли «памятные» надписи ещё до Великой Октябрьской революции

Курган, 7 августа 2018, 11:16 — REGNUM  В Кургане на фасаде дома дореволюционного предпринимателя Павла Михеева по ул. Урицкого, 117 найдены надписи начала и середины XX века. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM участники сообщества курганских урбанистов «Мой Курган».

«Тот случай, когда хулиганство тесно соседствует с историческим кодом и преемственностью. И вот спустя 106 лет то, что от тебя осталось, это лишь выдуманная история и надпись на стене «ИЛЬИН 1912», — комментируют курганские общественники находку.

В 1909 году потомственному курганскому предпринимателю Павлу Михееву принадлежали в Кургане три усадьбы. Его предки занимались ломовым извозом. До наших дней сохранился каменный двухэтажный дом на улице Урицкого. В 1920-х годах дом был национализирован. В 1950-е годы здесь размещался аэроклуб.

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