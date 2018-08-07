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Омичам напомнили, что купаться в Иртыше опасно

Общество

Речная вода не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям

Омск, 7 августа 2018, 11:08 — REGNUM  Управление Роспотребнадзора по Омской области не рекомендует купание в реке Иртыш. В ведомстве ИА REGNUM 7 августа сообщили, что качество речной воды в зоне пляжей Омска является неудовлетворительным.

По состоянию на 6 августа текущего года центр гигиены и эпидемиологии в Омской области отобрал 92 пробы речной воды. Из них 53 пробы со всех пляжей не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 33 пробы со всех пляжей — по микробиологическим показателям. Отобранные пробы песка и водопроводной воды из питьевых фонтанчиков соответствуют гигиеническим требованиям.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омске по состоянию на начало июля было разрешено отдыхать только на пяти пляжах — Советском, Центральном I, Центральном II, Первомайском, Кировском.

Читайте ранее в этом сюжете: Омичам советуют не купаться в Иртыше

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Городское благоустройство
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