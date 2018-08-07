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СКР проведет дополнительное расследование по делу врача Мисюриной

Общество

Следователями будут учтены все поступившие обращения и ходатайства по уголовному делу

Москва, 7 августа 2018, 11:06 — REGNUM  Московский городской суд вернул на дополнительное расследование уголовное дело в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной, сообщает 7 августа пресс-служба СКР.

Отмечается, что уголовное дело передано в другое следственное подразделение СКР по Москве для проведения объективного дополнительного расследования и установления точной картины произошедшего.

По данным ведомства, следователями будут учтены все поступившие обращения и ходатайства по уголовному делу.

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Напомним, 22 января 2018 года Черемушкинский суд Москвы приговорил Мисюрину к двум годам колонии общего режима.

По данным следствия, 25 июля 2013 года врач-гематолог московской частной клиники Мисюрина, проводя трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции и своими действиями причинила пациентке сквозные повреждения кровеносных сосудов, от которых она через несколько дней скончалась.

Однако в апреле Московский городской суд отменил приговор Мисюриной, после чего уголовное дело было отправлено на доследование в прокуратуру.

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