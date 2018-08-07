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Центральные районы Ярославля возглавил экс-директор городских кладбищ

Общество

Он сменил Любовь Сурову

Центральные районы Ярославля возглавил экс-директор городских кладбищ
Мэрия Ярославля

Ярославль, 7 августа 2018, 10:59 — REGNUM  Главой администрации Кировского и Ленинского района стал Георгий Гудыма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

46-летний специалист до этого возглавлял МКУ «Служба городских кладбищ» Ярославля. На посту главы администрации центральных районов Ярославля он сменил Любовь Сурову, которая покинула свой пост в начале июля. Она была седьмым главой района за неполный год.

Вчера, 6 августа, главу района представили коллективу.

Читайте ранее в этом сюжете: Любовь Сурова покидает пост главы центральных администраций Ярославля?

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