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Копить деньги на старость собирается половина граждан России — опрос

Общество

Не планируют делать сбережений более трети участников исследования — 36%

Копить деньги на старость собирается половина граждан России — опрос
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Москва, 7 августа 2018, 10:54 — REGNUM  Откладывать деньги на старость считает правильной идеей почти половина граждан России. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Отмечается, что 49% респондентов трудоспособного возраста, отвечая на вопрос, собираются ли они копить деньги на старость, ответили положительно, 8% опрошенных сообщили, что уже откладывают деньги. Не планируют делать сбережения на старость более трети участников исследования — 36%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным всех социологических опросов, около 90% жителей России отрицательно относятся к инициативе правительства РФ о повышении пенсионного возраста, как для мужчин, так и для женщин.

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Пенсионная реформа
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