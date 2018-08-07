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Адвокаты обжаловали арест сестер Хачатурян

Общество

Адвокаты попросили суд отпустить подозреваемых под домашний арест

Москва, 7 августа 2018, 10:50 — REGNUM  Адвокаты обжаловали арест трех сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца. Об этом РБК сообщил один из защитников сестер.

«Мы (адвокаты) обжалуем постановление Останкинского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметил он.

По его словам, адвокаты попросили суд отпустить подозреваемых под домашний арест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело мужчины со следами насильственной смерти было найдено в многоквартирном доме на Алтуфьевском шоссе в Москве 28 июля. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны три его дочери.

Позже Останкинский суд арестовал подозреваемых.

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А также: Дело сестёр Хачатурян передано в Главное следственное управление СК

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