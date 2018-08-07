Учёные выяснили связь между долгим сном и преждевременной смертью

Лондон, , 10:47 — REGNUM Сон, длящийся более восьми часов в сутки, повышает вероятность смерти от инсульта на 56% и почти вполовину от сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли учёные из Килского университета в Великобритании, по результатам проведённого с 1970 по 2017 год исследования, в котором приняли участие свыше 3 млн человек.

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Согласно исследованию, опубликованному в Journal of American Heart Association, плохой сон увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 44%, пишет The Mirror.

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Как пояснили учёные, исследование было начато потому, что исследователям было интересно узнать, насколько вредно спать меньше или больше рекомендуемой продолжительности сна от семи до восьми часов.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению учёных, одинаковую опасность для человека представляют как продолжительный сон, так и его недостаток. И слишком короткий, и слишком долгий сон грозят человеку развитием деменции и повышением риска преждевременной смерти. Кроме того, недосып приводит к падению внимания. Спать днём без ущерба для здоровья человек может не более 40 минут. В противном случае растет риск нарушений пищеварительной системы и повышения артериального давления.

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