В Оренбурге по поручению губернатора ищут источник зловония

Оренбург, , 10:43 — REGNUM В Оренбурге перед экологическими и надзорными ведомствами поставлена задача — вести круглосуточный мониторинг экологической обстановки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, ситуация с запахом сероводорода взята на контроль правительством области и Главным управлением МЧС России по Оренбуржью.

Сегодня, 7 августа, губернатор Юрий Берг дал поручение разобраться с ситуацией по превышению ПДК сероводорода в Оренбурге. В городе выставлены экологические посты, которые регулярно проводят исследование состояния воздуха. Осуществляются ночные выезды на предприятия, поскольку именно в ночное время фиксируется большинство жалоб населения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 августа и в ночь на 6 августа в Оренбурге зафиксировано большое количество жалоб на резкий запах. Экологическая служба выявила превышение ПДК сероводорода, максимальное превышение составило почти 11 раз.

Первоначально экологи назвали потенциальным источником очистные сооружения местного водоканала. Однако на самом предприятии заявили, что их очистные сооружения не могут быть источником выброса сероводорода в принципе, поскольку технология не позволяет делать выбросы. Специалисты подчеркнули, что ситуация, когда на водоканал кивают как на возможный источник зловония, происходит не впервые, и указали на то, что необходимо прилагать усилия, чтобы найти реального виновника выброса вредных веществ.

Позже в эфире программы «Путный вечер» ГТРК «Оренбург» начальник отдела экологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Оренбургской области Елена Кирчева также отметила, что водоканал не может быть источником загрязнения воздуха. По её словам, зловоние могли спровоцировать неблагоприятные метеоусловия. В безветренную погоду, которая наблюдается в городе, происходит скопление всех выбросов — от машин, железнодорожных цистерн и стационарных источников.

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