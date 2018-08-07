Помочь бизнесу: спиртное хотят поместить поближе к школам

Москва, , 10:42 — REGNUM Правительство России может смягчить действие закона, ограничивающего продажу спиртных напитков вблизи школ, детсадов, больниц и других учреждений. Об этом пишут 7 августа «Известия».

По сведениям издания, соответствующий вариант постановления направил на рассмотрение правительства РФ Минпромторг. Отмечается, что существующий 171-ФЗ «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…», определяющий 300-метровое расстояние от вышеупомянутых учреждений до торговых точек, где продаётся алкоголь якобы мешает торговле, сокращая количество магазинов и обороты ритейлеров.

Новыми поправками для детских садов и школ и других объектов данное расстояние предполагается уменьшить до 20−50 м, пишет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство собирается продолжить работу по «снятию барьеров» в сфере электронной торговли. По его словам, целесообразно вместо запрета на интернет-торговлю алкогольной продукцией, ввести четкое регулирование сегмента.

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