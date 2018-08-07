Вторник, 7 Августа 2018 года
10:55:55 МСК

Помочь бизнесу: спиртное хотят поместить поближе к школам

Общество

Новыми поправками для детских садов и школ и других объектов расстояние до магазинов со спиртным предполагается уменьшить до 20-50 метров

Москва, 7 августа 2018, 10:42 — REGNUM  Правительство России может смягчить действие закона, ограничивающего продажу спиртных напитков вблизи школ, детсадов, больниц и других учреждений. Об этом пишут 7 августа «Известия».

По сведениям издания, соответствующий вариант постановления направил на рассмотрение правительства РФ Минпромторг. Отмечается, что существующий 171-ФЗ «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…», определяющий 300-метровое расстояние от вышеупомянутых учреждений до торговых точек, где продаётся алкоголь якобы мешает торговле, сокращая количество магазинов и обороты ритейлеров.

Новыми поправками для детских садов и школ и других объектов данное расстояние предполагается уменьшить до 20−50 м, пишет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство собирается продолжить работу по «снятию барьеров» в сфере электронной торговли. По его словам, целесообразно вместо запрета на интернет-торговлю алкогольной продукцией, ввести четкое регулирование сегмента.

Читайте также: Минпромторг и Минфин не намерены запрещать торговлю алкоголем в интернете

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ограничения розничной продажи алкоголя
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить