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Ярославские спасатели арендуют специальный вертолет

Общество

За 5 млн рублей

Ярославские спасатели арендуют специальный вертолет
Иллюстрация: МЧС России
Вертолет

Ярославль, 7 августа 2018, 10:39 — REGNUM  ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» впервые арендует специальный вертолет для предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор ведомства Игорь Хохольков. Вертолет будет заниматься тушением пожаров и эвакуацией пострадавших при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, патрулированием, разведкой и мониторингом окружающей среды и водных акваторий.

Он будет оснащен водосливным устройством для тушения пожаров и медицинским модулем для оказания помощи. Вертолет будет базироваться в аэропорту «Туношна». Ярославские спасатели возьмут его в аренду вместе с экипажем до конца года за 5 миллионов рублей.

Игорь Хохольков сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что такая практика в Ярославской области будет применена впервые. Вертолет подобного типа помогал в тушении пожара на промышленных складах в августе прошлого года.

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МЧС России
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