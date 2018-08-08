День альпинизма: необычные истории покорителей вершин

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 8 августа, отмечается Международный день альпинизма. Именно в этот день в 1876 году швейцарцы Мишель-Габриэль Паккард и Жак Бальм первыми достигли высшей точки Альп — вершины Монблан.

Покорение вершины за премию

Монблан привлекал путешественников еще с середины 18 века. Ежегодно многие из них приезжали в долину Шамони, где расположен пик, в надежде покорить вершину. Однако все попытки заканчивались неудачами.

Массовое желание взобраться на Монблан достигло апофеоза в начале 1760-х годов, когда швейцарский альпинист Гораций Бенедикт де Соссюр, не сумев взойти на пик, пообещал выплатить большую премию тому, кто сделает это первым. Покорить Монблан удалось лишь в 1786 году путешествующему врачу Мишелю-Габриэлю Паккарду и местному горному проводнику Жаку Бальму. Первым на вершину взошел Паккард, однако первопроходцем признали Бальма, так как именно он отправился к Соссюру за вознаграждением как покоритель Монблана.

Увидеть восход с высоты птичьего полёта

И хотя День альпинизма приурочен к покорению Монблана, люди и раньше совершали восхождения на горы. Первое письменное свидетельство об этом — подъем римского императора Адриана на вулкан Этна. Покорить гору как главную цель он перед собой не ставил. Император всего лишь хотел посмотреть на восход солнца с высоты птичьего полёта. Спустя некоторое время Адриан поднялся еще и на гору Кассий — на этот раз чтобы увидеть закат.

Восхождение на Эльбрус со штангой на плечах

В историю альпинизма вошёл и житель России Андрей Родичев. В 2015 году он поднялся на Эльбрус со штангой весом 75 килограммов. Таким образом альпинист хотел популяризировать пауэрлифтинг в родном Мурманске и надеялся добиться нормального финансирования для работы секций. Средняя скорость подъема Андрея составляла около 50 м/ч, а на некоторых участках и вовсе снижалась до 15 м/ч. Покорить вершину удалось на восьмой день пути. Там Андрей установил штангу в качестве памятного знака. Однако спустя несколько дней спортинвентарь украли.

Современный альпинизм имеет несколько направлений, главным из которых в России считают промышленный альпинизм. Специалисты этой отрасли выполняют различные высотные работы на объектах. Промышленный альпинизм начали широко применять с 1960-х годов. В 1964 специальность «скалолаз-монтажник» появилась в СССР в списке профессий, а в 2001 году Минтруд РФ утвердил профессию «промышленный альпинист».

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