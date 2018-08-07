Россельхознадзор отметил рост фальсификата продукции из Казахстана

Москва, , 10:32 — REGNUM Количество поступающей из Казахстана в Российскую Федерацию фальсифицированной продукции увеличилось. Об этом сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

«Россельхознадзор выражает обеспокоенность увеличением случаев нарушений казахстанской стороной международных и российских требований», — говорится в сообщении.

Речь идет о продукции, которая поступает в страну в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов, без фитосанитарных сертификатов, а также с нарушениями требований к маркировке.

Отмечается, что за июль текущего года на границе РФ и Казахстана всего выявили 137 случаев нарушений фитосанитарных требований РФ и Евразийского экономического союза.