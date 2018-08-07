15 тыс. блюд приготовлены добровольцами для мигрантов в Нанте

Нант, Франция, , 10:53 — REGNUM 15 тыс. блюд, приготовленных добровольцами для мигрантов, были розданы в течение одного месяца во французском городе Нант, сообщает газета 20 minutes.

Это хороший импульс солидарности, который cформировался вблизи вокзала в городе Нант, где в течение месяца ассоциация l'Autre Cantine раздавала блюда, приготовленные добровольцами всем нуждающимся, в том числе и мигрантам. По прошествии месяца ассоциация раздала около 15 000 блюд.

Каждый желающий может принять участие и помочь в приготовлении пищи, а также принести необходимы продукты, список которых публикуется на странице ассоциации в Facebook. По словам одного из волонтеров, l'Autre Cantine открыт для всех.