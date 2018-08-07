Работников Уралвагонзавода наградили по случаю 85-летия Вагонки

Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:20 — REGNUM Власти Нижнего Тагила приняли участие в торжественной церемонии по случаю 85-летия Вагонки — Дзержинского района города. Во время мероприятия 72 сотрудника Уралвагонзавода получили грамоты за доблестный труд и достижение высоких производственных результатов, сообщает 7 августа пресс-служба Союза машиностроителей России.

Праздник прошел во Дворце культуры имени И.В. Окунева. В нем приняли участие главы Дзержинского района и Нижнего Тагила и другие официальные лица. Гостями торжеств стали ветераны и школьники, представители промышленности, образования, культуры, малого и среднего бизнеса Вагонки.

От имени Уралвагонзавода и всего 30-ти тысячного коллектива собравшихся поздравил главный инженер предприяти Юрий Шаньгин.

«Вырастают высотки, строятся современные медицинские и спортивные учреждения. Зеленеют и расцветают скверы и парки, приводятся в порядок дороги и дворы», — сказал он, добавив, что свой вклад в развитие района внес Уралвагонзавод.

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