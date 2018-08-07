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На двух московских улицах введены ограничения движения

Общество

Временные ограничения движения транспорта были введены на Автозаводской и Минской улицах

Москва, 7 августа 2018, 10:13 — REGNUM  В Москве по техническим причинам было ограничено движение по двум улицам в Даниловском районе. Об этом сообщила пресс-служба московской мэрии.

Отмечается, что временные ограничения движения транспорта были введены на Автозаводской и Минской улицах. По сведениям мэрии, проезд по Автозаводской улице будет ограничен до 15 августа. По одной из полос Минской улицы проезд будет закрыт до 25 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 5 августа движение в Орликовом переулке Москвы от улицы Каланчевской до Садового кольца было перекрыто в связи с проведением съёмок фильма.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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