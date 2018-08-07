Танки в Швейцарии из-за жары будут перемещаться по ночам

Берн, , 10:11 — REGNUM В Швейцарии из-за аномальной жары будут передвигаться преимущественно по ночам танковые подразделения армии страны. Об этом, как передает агентство DPA, сообщил представитель вооруженных сил Швейцарии.

По его словам, военная техника может повредить раскаленный асфальт, поэтому и было принято данное решение.

«Поскольку из-за жары асфальт размягчается, 57-тонные армейские машины больше не могут передвигаться по всем типам дорог в дневное время», — сказал источник.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в Швейцарии с апреля по июль текущего года выпало рекордно низкое число осадков.

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