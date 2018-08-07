В столице завершился набор в Корпус наблюдателей на выборы мэра Москвы

Москва, , 10:55 — REGNUM В Москве завершился набор волонтёров в корпус наблюдателей Общественной палаты города Москвы, которые в единый день голосования будут следить за ходом проведения выборов мэра столицы и подсчётом голосов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы.

Как заявил председатель комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов, желание стать волонтёрами выразили 4908 человек — с 30 июля по 6 августа они регистрировались на сайте Общественной палаты столицы.

«Из них 2200 уже работали общественными наблюдателями на президентских выборах в марте 2018 года и положительно себя зарекомендовали. 20 процентов волонтеров из общего числа останутся в нашем «резерве», — сообщил он.

Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия») отметил, что контроль над процессом голосования будет обеспечен на 3810 избирательных участках. Обучение волонтёров начнётся 15 августа в Московском парламентском центре.

«Наша задача — провести максимально подробный инструктаж по работе общественных наблюдателей на избирательных участках, чтобы обеспечить тотальный контроль хода голосования на выборах мэра Москвы 9 сентября», — подчеркнул он.

Напомним, дополнительные участки для голосования на выборах мэра столицы будут открыты в нескольких областях. Так, в Подмосковье появится 183 таких участка, во Владимирской области — 16, и по пять участков — в Тульской и Владимирской областях.

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