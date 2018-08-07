Борьба за мусор: в Прикамье поставили под сомнение ход аукциона

Пермь, , 09:58 — REGNUM В Пермском крае компания «ЭКОЛ» 6 августа подала жалобу в региональное УФАС, оспаривая ход проведения конкурса по выбору единого регионального оператора по обращению с твёрдыми бытовыми отходами (ТКО). В Региональной службе тарифов (РСТ) отметили, что не знакомы с содержанием жалобы, но предположили, что жалоба преследует не устранение возможных неточностей, а какую-то другую цель, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

В РСТ Пермского края подчеркнули, что к ним в ведомство не поступало никаких обращений ни по поводу внесения корректив на стадии формирования конкурсной документации, ни по поводу разъяснений относительно аукциона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, РСТ объявила конкурс по выбору регионального оператора, который должен организовать сбор мусора по новой схеме. Начальная цена лота составила около 30 млрд рублей. Эта сумма рассчитана на десятилетний срок работы победителя аукциона. В начале сентября планируется подвести итоги, а 19 сентября — заключить договор с победителем.

По данным информресурсов, доход от мусорного бизнеса может составлять 3,5 млрд рублей в год. Такая потенциальная прибыль может вызвать нешуточную борьбу за победу в конкурсе.

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