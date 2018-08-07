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Липчан просят не ходить по лесам до конца августа

Общество

В регионе введено временное ограничение на посещение лесов

Липецк, 7 августа 2018, 09:44 — REGNUM  В Липецкой области с 7 по 27 августа ограничат пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Соответствующее постановление подписал глава региона Олег Королев. Как сообщила пресс-служба областной администрации, такие меры связаны с повышенной пожароопасностью.

Управление лесного хозяйства региона совместно с УМВД РФ по Липецкой области установило посты и контрольно-пропускные пункты на дорогах, ведущих в лесные массивы, для регистрации и учета граждан и транспортных средств. Государственные лесные инспекторы проводят рейды с привлечением сотрудников правоохранительных органов по выявлению и пресечению фактов нарушения Правил пожарной безопасности в лесах.

Управление лесного хозяйства Липецкой области убедительно просит жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов в пожароопасный период.

«Лесные пожары наносят огромный ущерб природе и могут спровоцировать большую беду. Обеспечить сохранность лесов — общая задача органов власти и граждан», — заявил руководитель региона Олег Королев.

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Лесные пожары — 2018
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