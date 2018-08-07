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Против жары: трассы Челябинской области поливают водой

Общество

И ограничивают движение фур

Челябинск, 7 августа 2018, 09:34 — REGNUM  На юге Челябинской области из-за жары трассы поливают водой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении федеральных автодорог.

Речь идёт об участках автомобильной дороги А-310 (Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном). В этом районе синоптики обещают на 7 августа температуру выше 30 градусов.

Также с 13:00 до 20:00 по местному времени в этом районе ограничено движение фур. Соответствующий распорядительный акт номер 63 сегодня, 7 августа, подписал заместитель начальника управления Александр Порохонько.

Напомним, повышения температуры воздуха до экстремальных значений на Южном Урале ожидали заранее. Ещё 6 августа было объявлено, что на некоторых участках федеральных трасс возможны ограничения для движения фур из-за жары.

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Жара, засуха
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