Эксперты составили рейтинг самых ржавеющих автомобилей

Москва, , 09:19 — REGNUM Легендарный автомобиль ГАЗ-3110 «Волга» возглавил рейтинг наиболее стремительно ржавеющих подержанных машин, составленный экспертами издания Novate.

Выпускавшиеся вплоть до 2009 года автомобили «Волга» уже в ближайшие годы могут стать редкостью. Как отмечают специалисты, корпус данного авто изготавливался из металла невысокого качества, и по этой причине машина начинала ржаветь уже через пару лет после её приобретения.

Второе место в рейтинге занял Ford Mondeo 2007−2014 годов выпуска. Отмечено, что кузов данного автомобиля подвержен быстрой деградации, и в особенности это проявляется в регионах, где дороги зимой посыпаются солью.

На третьем месте в писке оказалась Opel Astra. Эксперты указывают на то, что второе поколение седана (1998−2004 годов) получило столь плохой кузов, что уже в первые два года начинали ржаветь двери и арки колес. Также быстрой коррозии подвержены капот, крышка багажника и рамки окон данного авто.

Кроме этого, в рейтинг вошли УАЗ Патриот, Nissan Almera (1995−2006 годов) и Mazda 6 (2002−2012 годов). Данные авто, по оценкам специалистов, также не были снабжены хорошей антикоррозийной защитой.

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