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Аэропорт города Чэнду на юго-западе Китая парализован из-за непогоды

Общество

Международный аэропорт Шуаньлю города Чэнду временно закрыл движение рейсов в обоих направлениях в связи с мощным ливнем, который начался в 18:30 по местному времени 6 августа

Чэнду, Китай, 7 августа 2018, 09:19 — REGNUM  Четырнадцать авиарейсов были отменены и тысячи пассажиров застряли в аэропорту города Чэнду провинции Сычуань на юго-западе Китая в связи с мощной грозой, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Международный аэропорт Шуаньлю города Чэнду временно закрыл движение рейсов в обоих направлениях в связи с мощным ливнем, который начался в 18:30 по местному времени 6 августа. Аэропорт был вынужден отменить 14 рейсов и перенаправить еще несколько в другие аэропорты на приземление. Местные метеорологи предупреждают, что ливни продлятся до вечера 7 августа, также влияя на работу аэропорта.

Отметим, что это не первая задержка или отмена рейсов в нынешнем году в аэропорту города Чэнду. Провинция Сычуань буквально в течение трех последних месяцев выпускал шесть предупреждений о задержке или отмене рейсов по погодным условиям.

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