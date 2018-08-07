Аэропорт города Чэнду на юго-западе Китая парализован из-за непогоды

Чэнду, Китай, , 09:19 — REGNUM Четырнадцать авиарейсов были отменены и тысячи пассажиров застряли в аэропорту города Чэнду провинции Сычуань на юго-западе Китая в связи с мощной грозой, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Международный аэропорт Шуаньлю города Чэнду временно закрыл движение рейсов в обоих направлениях в связи с мощным ливнем, который начался в 18:30 по местному времени 6 августа. Аэропорт был вынужден отменить 14 рейсов и перенаправить еще несколько в другие аэропорты на приземление. Местные метеорологи предупреждают, что ливни продлятся до вечера 7 августа, также влияя на работу аэропорта.

Отметим, что это не первая задержка или отмена рейсов в нынешнем году в аэропорту города Чэнду. Провинция Сычуань буквально в течение трех последних месяцев выпускал шесть предупреждений о задержке или отмене рейсов по погодным условиям.

Читайте также: В провинции Сычуань отложены сотни рейсов, 13 тыс. человек не могут улететь