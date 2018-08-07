В калужском Боровске гастарбайтеры из Молдавии избили полицейского

Калуга, , 09:13 — REGNUM В калужском городе Боровске участковый уполномоченный полиции подвергся физическому нападению. Со стражем порядка расправились двое гастарбайтеров из Молдавии, от которых он потребовал прекратить распивать спиртные напитки в общественном месте. Как сообщила 7 августа корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Боровского района Калужской области Мария Гурова, этот вопиющий случай произошёл в июне 2018 года.

На законные требования участкового уполномоченного полиции, находившегося в форменном обмундировании при исполнении должностных обязанностей, двое мужчин ответили отказом. Однако этим злоумышленники не ограничились и поочередно нанесли сотруднику полиции удары в область тела и головы.

По результатам рассмотрения уголовного дела в Боровском районном суде приезжим из Молдавии назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии — поселении.

Как сообщало ИА REGNUM, физическими травмами закончилось для стражей порядка и задержание находящегося в международном розыске 41-летнего жителя Москвы. В процессе задержания в культурно-образовательный центр «Этномир» Боровского района Калужской области подозреваемый оказал активное сопротивление сотрудникам полиции. Мужчина зажёг фаер и нанёс им удары полицейским. Стражам порядка были причинены повреждения в виде ожогов.

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