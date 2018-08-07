В Хакасии взялись за уборку свалки, где мусор копился десятилетиями

Абакан, , 09:12 — REGNUM В Хакасии началась уборка свалки около села Бея Бейского района. Мусор там копился десятилетиями, испуская зловоние и угрожая домашним животным. Также свалка в любой момент могла стать причиной пожара.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 августа, в республиканском правительстве, за 10 дней специалисты планируют восстановить более 7 га земель.

Добавим, власти Хакасии решили ликвидировать в регионе самые крупные и опасные свалки. Средства на эти цели выделяются из регионального резервного фонда. Уточняется, что в настоящее время уже убраны свалки у села Боград (18 гектаров) и аала Сапогов (три гектара). На свалку около Беи главе Хакасии Виктору Зимину пожаловались местные жители.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 24 июля 2018 года в Хакасии произошёл пожар на полигоне ТБО в городе Черногорске. Жители города жаловались на сильное задымление и на возникшие от этого проблемы со здоровьем. 27 июля власти Хакасии отчитались, что задымление на полигоне ликвидировано.

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