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В Хакасии взялись за уборку свалки, где мусор копился десятилетиями

Общество

Жители Бейского района пожаловались на свалку, которая в любой момент могла стать причиной пожара

Абакан, 7 августа 2018, 09:12 — REGNUM  В Хакасии началась уборка свалки около села Бея Бейского района. Мусор там копился десятилетиями, испуская зловоние и угрожая домашним животным. Также свалка в любой момент могла стать причиной пожара.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 августа, в республиканском правительстве, за 10 дней специалисты планируют восстановить более 7 га земель.

Добавим, власти Хакасии решили ликвидировать в регионе самые крупные и опасные свалки. Средства на эти цели выделяются из регионального резервного фонда. Уточняется, что в настоящее время уже убраны свалки у села Боград (18 гектаров) и аала Сапогов (три гектара). На свалку около Беи главе Хакасии Виктору Зимину пожаловались местные жители.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 24 июля 2018 года в Хакасии произошёл пожар на полигоне ТБО в городе Черногорске. Жители города жаловались на сильное задымление и на возникшие от этого проблемы со здоровьем. 27 июля власти Хакасии отчитались, что задымление на полигоне ликвидировано.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ситуация была критической»: Власти Хакасии о пожаре на полигоне ТБО

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Полигоны и мусорные свалки
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