В Китае стартовала кампания по борьбе с бесчестным и неэтичным поведением

Пекин, , 09:06 — REGNUM Кампания по борьбе с неэтичным или бесчестным поведением была запущена в ответ на нехватку добросовестности в различных экономически и общественных сферах, вызывающих беспокойство граждан, говорится в заявлении Центральной комиссии по этике и культурному прогрессу, передает 6 августа агентство Синьхуа.

Целью кампании является борьба с такими проблемами, как телефонное и интернет-мошенничество, фальсификация проектов борьбы с бедностью, плагиат или подделка документов, обман при осмотре рабочих мест, а также использование допинга в спорте. Кампания также нацелена на создание собственной системы социального кредитования до 2020 года.

Напомним, что власти Китая особое внимание уделяют поддержанию морали и этики в обществе. На это в том числе направлена программа цензуры в интернете. Прежде всего власти занимаются этической проблематикой в рядах КПК.

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