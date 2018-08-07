Вторник, 7 Августа 2018 года
09:28:14 МСК

В Китае стартовала кампания по борьбе с бесчестным и неэтичным поведением

Общество

Целью кампании является борьба с такими проблемами, как телефонное и интернет-мошенничество, фальсификация проектов борьбы с бедностью, плагиат и так далее

Пекин, 7 августа 2018, 09:06 — REGNUM  Кампания по борьбе с неэтичным или бесчестным поведением была запущена в ответ на нехватку добросовестности в различных экономически и общественных сферах, вызывающих беспокойство граждан, говорится в заявлении Центральной комиссии по этике и культурному прогрессу, передает 6 августа агентство Синьхуа.

Целью кампании является борьба с такими проблемами, как телефонное и интернет-мошенничество, фальсификация проектов борьбы с бедностью, плагиат или подделка документов, обман при осмотре рабочих мест, а также использование допинга в спорте. Кампания также нацелена на создание собственной системы социального кредитования до 2020 года.

Напомним, что власти Китая особое внимание уделяют поддержанию морали и этики в обществе. На это в том числе направлена программа цензуры в интернете. Прежде всего власти занимаются этической проблематикой в рядах КПК.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае проводится работа по укреплению влияния КПК на органы власти

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить