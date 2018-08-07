В США по делу о раритетных автомобилях задержаны три гражданки Казахстана

Астана, , 08:58 — REGNUM В Соединённых Штатах задержаны три гражданки Казахстана. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом в кулуарах правительства сообщил официальный представитель МИД страны Айбек Смадияров.

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Уточняется, что оперативные действия проводились в США в рамках расследования дела о мошенничестве с раритетными автомобилями на сумму $4,5 млн в июле. Всего было задержано 25 человек, среди которых большинство выходцев из стран бывшего СССР. Среди них оказались и три гражданки Казахстана — 1994, 1991 и 1970 года рождения, бывшие жительницы Тараза.

«Две сейчас находятся под заключением, одна отпущена под подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья. По заявлению прокурора Южного округа штата Нью-Йорк, по инкриминируемой статье им грозит от 20 до 30 лет», — пояснил глава пресс-службы внешнедипломатического ведомства.

По версии правоохранителей, задержанные женщины размещали объявления о продаже раритетных автомобилей, получали предоплату и прерывали все контакты с покупателями.

В настоящее время генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке занимается оказанием всей необходимой консульско-правовой помощи по осуществлению защиты прав и законных интересов задержанных граждан республики.

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