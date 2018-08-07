Приплывшего на Чукотку американца обследуют медики

Анадырь, , 08:46 — REGNUM Гражданин США, добравшийся до побережья Чукотки на рыбацкой лодке, остается в больнице и проходит обследование. Об этом сообщил 7 августа представитель Чукотской окружной больницы.

46-летний мужчина чувствует себя хорошо. Он находится под наблюдением врачей инфекционного отделения.

«Пока не знаем, сколько он пробудет у нас, обследование продолжается», — рассказал сотрудник медучреждения РИА Новости.

Ранее глава Чукотки Роман Копин рассказал журналистам, что иностранцу оказали первичную медицинскую помощь, беспокойства за его жизнь и здоровье нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа пограничники задержали в чукотском селе Лаврентия мужчину, назвавшегося гражданином США. Путешественник рассказал, что плыл в Китай, но оказался на Чукотке. Американец заявил, что хочет получить в России политическое убежище. Пограничники направили мужчину в больницу, подозревая у него психическое расстройство.

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