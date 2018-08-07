Самолеты Ил-22М11 в РФ «превратят» в летающие командные пункты — СМИ

Москва, , 08:32 — REGNUM В Российской Федерации в скором времени будут преобразованы в летающие многофункциональные командные пункты самолеты Ил-22М11. Об этом «Известиям» сообщили в Минобороны.

По данным издания, всего российское военное ведомство начнет модернизацию пяти самолетов Ил-22М11, принятых на вооружение в начале 1980-х годов.

Ожидается, что с вышеназванных самолетов, на которые установят новые системы связи и управления, можно будет в режиме реального времени управлять воздушными, наземными и космическими группировками войск.

Общая сумма затрат на модернизацию самолетов, которую планируют провести до 2021 года, превысит 1,6 млрд рублей.

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