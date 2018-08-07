Перепродажа авиабилетов в Якутии разделила семью

Якутск, , 08:26 — REGNUM Пассажиры авиакомпании «Якутии» сообщают о том, что не могут улететь рейсом, на который купили билет. Люди возмущены тем, что вынуждены отправляться в путешествие не тогда, когда планировали, а в день, выбранный сотрудниками авиакомпании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О беспределе авиакомпании сообщил житель Якутии Дмитрий Александровский. В августе он собирался лететь с семьёй в отпуск рейсом 493 Якутск-Иркутск. Рейс сначала задержали на 21 час, а затем вообще сообщили, что мест для нескольких купивших билеты пассажиров нет.

«Насторожил вопрос девушки регистратора: «Вы семья?». Далее у нас взяли документы, приняли багаж и около 20 минут шушукались между собой. На все вопросы в чём дело, отвечали, что всё в порядке. Через 20−25 минут подошла представитель авиакомпании и заявила: «Кому-то из вас придётся остаться, мест нет. Можем отправить следующим рейсом». Вы представляете, у них мест нет! Я что, в кино билеты покупал?» — был шокирован такой ситуацией якутянин.

В итоге его жена и дети улетели 2 августа, а он — 4-го. В выданном ему новом билете было подписано от руки «на рейс перепродажа». По словам Дмитрия Александровского, улететь в Иркутск в этот же день не смогли ещё несколько человек с билетами.

«Скажите мне, как такое может быть? Я, покупая билет на самолет АК «Якутия», не могу быть уверен, что вовремя улечу, не могу планировать стыковочные рейсы. Зачем нужна нам такая авиакомпания, которая постоянно задерживает рейсы, не допускает пассажиров к полёту? До их колл-центра вообще невозможно дозвониться никогда. Сайт времён нулевых, никакого функционала. И это не первая история в этом году. В марте из-за них опоздал на стыковочный рейс. В итоге потерял 20 тыс. рублей. На мой взгляд компанию нужно либо закрывать, либо менять менеджмент на более прогрессивный, идущий в ногу со временем», — считает Дмитрий Александровский.

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В авиакомпании «Якутия» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, но попросили отправить им жалобу жителя республики. Она будет передана в соответствующий отдел компании, «поскольку это уже предмет для разбирательства», пояснила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM начальник пресс-службы авиакомпании Инна Спиридонова.

Напомним, это уже не первая жалоба на овербукинг в авиакомпании, просочившаяся в СМИ. Ранее жительница республики сообщала, что пропустила дату госпитализации в клинике потому, что не попала на рейс.

«Сказать, что я была в шоке, значит, вообще ничего не сказать. Я была в ступоре. На следующий день в 8 часов утра я должна была быть в клинике! Никакие мои доводы, медицинские документы не возымели никакого эффекта на представителей АК «Якутия». Ответ один: случилась перепродажа билетов! Нам очень жаль, но вы не улетите сегодня. Да как так!» — была возмущена ситуацией женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, теперь по решению Минтранса РФ за все случаи овербукинга бизнес будет нести строго регламентированную финансовую ответственность, а именно платить штрафы в пользу пассажиров.