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Запрет на наиболее загрязняющие транспортные средства продлен в Париже

Общество

Только наиболее экологически чистые транспортные средства с отметкой от 0 до 3 Crit'Air смогут циркулировать в Париже

Запрет на наиболее загрязняющие транспортные средства продлен в Париже
Константин Коровин. Ночной Париж. 1920-е

Париж, 7 августа 2018, 08:22 — REGNUM  Только наиболее экологически чистые транспортные средства с отметкой от 0 до 3 Crit'Air смогут циркулировать в Париже и его пригородах во вторник, 7 августа, сообщает Europe1.

Crit'Air — виньетка, с помощью которой можно определить уровень загрязнения, выделяемого автомобилем.

Префектура города Парижа приняла решение продлить ограничение на наиболее загрязняющие транспортные средства, в то время как температура в столице может достигать 38 °C.

По возможности, префектура города рекомендует отложить поездки или воспользоваться общественным транспортом. Между тем метеорологическая служба Франции объявила, что температура в городе должна упасть к концу дня.

Напомним, что вчера был введен запрет на наиболее загрязняющие транспортные средства в Париже, Страсбурге, Лионе и департаменте Изер.

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Проблемы экологии
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