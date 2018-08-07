«Почта России» начнет выдавать заказные письма и посылки без паспортов

Москва, , 08:12 — REGNUM Жители Российской Федерации без предъявления удостоверяющих личность документов смогут пользоваться рядом услуг «Почты России». Об этом рассказали «Известиям» в «Почте России».

По данным издания, вместо паспорта и извещения жителям страны достаточно будет предъявить электронную подпись.

Нововведение коснется всех не требующих оплаты отправлений. Так, жители РФ без документов теперь смогут забирать в почтовых отделениях заказные письма и посылки.

Отмечается, что клиент, желающий завести электронную подпись, может заполнить регистрационную форму в почтовом отделении или на сайте «Почты России». После этого пришедшему за посылкой жителю достаточно назвать свою фамилию или трекинг-номер отправления.

Читайте также: Путин подписал закон о реорганизации «Почты России»