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«Почта России» начнет выдавать заказные письма и посылки без паспортов

Общество

Клиент, желающий завести электронную подпись, может заполнить регистрационную форму в почтовом отделении или на сайте «Почты России»

«Почта России» начнет выдавать заказные письма и посылки без паспортов
Иллюстрация: Old.minsvyaz.ru
Склад «Почты России»

Москва, 7 августа 2018, 08:12 — REGNUM  Жители Российской Федерации без предъявления удостоверяющих личность документов смогут пользоваться рядом услуг «Почты России». Об этом рассказали «Известиям» в «Почте России».

По данным издания, вместо паспорта и извещения жителям страны достаточно будет предъявить электронную подпись.

Нововведение коснется всех не требующих оплаты отправлений. Так, жители РФ без документов теперь смогут забирать в почтовых отделениях заказные письма и посылки.

Отмечается, что клиент, желающий завести электронную подпись, может заполнить регистрационную форму в почтовом отделении или на сайте «Почты России». После этого пришедшему за посылкой жителю достаточно назвать свою фамилию или трекинг-номер отправления.

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