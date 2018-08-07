Хакеры остановили работу заводов по производству Apple на Тайване

Тайбэй, , 07:58 — REGNUM На Тайване из-за хакерской атаки была остановлена работа нескольких предприятий по производству смартфонов Apple, сообщает Bloomberg.

По данным издания, хакеры атаковали предприятия вирусом WannaCry 3 августа, восстановить работу заводы смогли только спустя три дня.

По словам представителя компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., утечки конфиденциальной информации не произошло, вирус не нарушил целостность данных. При этом компания ранее подвергалась кибератакам, однако это первый случай, когда вирус парализовал работу предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, вирус WannaCry шифрует хранящиеся на компьютере файлы, а затем требует за их расшифровку денежный выкуп. Первая крупная атака вредоносной программы была зафиксирована 12 мая 2017 года.

Читайте также: Атака WannaCry: на предприятии Boeing заглох конвейер