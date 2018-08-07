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«Арт Пикчерс Студия» подаст новый иск к компании «Смешарики»

Общество

Ранее арбитражный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по иску компании «Арт Пикчерс Студия» к компании «Смешарики»

Москва, 7 августа 2018, 07:56 — REGNUM  Компания «Арт Пикчерс Студия» намерена подать новый иск к компании «Смешарики» по делу о международном прокате мультфильмов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В сообщении говорится, что «Арт Пикчерс Студия», основателями которой являются продюсеры Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский, отозвала свой первый иск, так как у компании появились новые «обоснованные подозрения», которые будут «изложены в другом судебном иске».

Напомним, ранее арбитражный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по иску компании «Арт Пикчерс Студия» к компании «Смешарики» о компенсации упущенной выгоды за международный прокат мультфильмов. Сумма иска составила более 125 млн рублей.

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