Жителям Владивостока запретят гулять с тиграми, слонами и танцевать в лесу

Владивосток, , 08:09 — REGNUM Срывать плоды с дворовых деревьев, делать клумбы из покрышек, гулять с тиграми и слонами, танцевать в лесу и многое другое намерены запретить горожанам депутаты думы Владивостока, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Проект новых правил благоустройства поддержал комитет думы по городскому хозяйству. При этом менее 100 человек присутствовали на прошедших в конце июля публичных слушаниях по вопросам благоустройства территории Владивостокского городского округа.

Обсуждаемый документ о новых правилах благоустройства Владивостока вводит ряд жестких, порой нелепых запретов. Понимая это, депутаты и сами критиковали некоторые пункты.

Например, предложение «устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях» отклонили, так как оно, по мнению депутатов, не соответствует установленным действующим законодательством в области охраны зелёных насаждений принципам и требованиям.

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А вот многими любимые декоративные украшения из покрышек уже устанавливать во дворах нельзя. Так что белые лебеди и различные зверушки из покрышек — под запретом.

Лишатся теперь владивостокцы и возможности съесть горсть вишни с дворового куста, запретят рубить деревья, срывать цветы.

И уж совсем не укладывается в рамки понимания запрет организовывать игры, танцы подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья в лесу и других местах, не предназначенных для этого.

Не остались без внимания и домашние любимцы: гулять с ним по городу нельзя — только на специальных площадках. Но их во Владивостоке можно по пальцам пересчитать.

Предложение общественника о запрете выгула тигров, львов, слонов и других диких животных было принято.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ составило перечень животных, которых будет запрещено держать в квартирах и на участках после 1 июля 2019 года. Тигры, медведи, крокодилы подлежат обязательному учету и идентификации.