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Китайская провинция Сычуань привлекает все больше иностранных талантов

Общество

Общее количество иностранных талантов, которым дано разрешение на постоянное проживание в городе, увеличилось до 181 с 2004 года

Чэнду, Китай, 7 августа 2018, 07:39 — REGNUM  Еще шестерым иностранным талантам одобрен постоянный вид на жительство в городе Чэнду провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщили 6 августа местные власти, передает агентство Синьхуа

Таким образом, общее количество иностранных талантов, которым дано разрешение на постоянное проживание в городе, увеличилось до 181 с момента, когда в 2004 году был представлен закон, разрешающий иностранцем на постоянной основе при особых условиях проживать в городе.

Чэнду является растущим транспортным, инфраструктурным, торговым и туристическим хабом на западе Китая. Власти города хотят привлечь иностранных талантов, чтобы те, в свою очередь, помогли городу конкурировать с другими крупными городами вроде Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и Шэньчжэня, предлагая им (талантам) серьезные льготы и лучшие условия труда.

Напомним, что в июне 2017 года Чэнду предложил новые льготные условия для привлечения еще большего числа иностранных талантов. В частности, были существенно облегчены процедуры согласования. Около 90 иностранных профессионалов высшего класса получили разрешение на постоянное проживание в городе с июня 2017 года.

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