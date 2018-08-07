На «КАМАЗе» к 50-летнему юбилею запустили таймер обратного отсчета

Набережные Челны, Татария, , 07:38 — REGNUM Сотрудники «КАМАЗа» приняли участие во флешмобе, приуроченном к празднованию 50-летия предприятия через 500 дней — они запустили таймер, который будет отсчитывать дни до юбилея, сообщает пресс-служба компании.

«Во флешмобе, ознаменовавшем запуск обратного отсчёта — 500 дней до 50-летия начала строительства «КАМАЗа», участвовало около 200 человек», — говорится в сообщении.

Таймеры будут работать на официальном сайте предприятия и корпоративном портале «Комета». Они показывают число дней, оставшихся до памятной даты — 13 декабря 2019 года.

После официальной части организаторы мероприятия провели викторину на тему истории завода. Затем участники флешмоба выпустили в небо воздушные шары. Отмечается, что акция была поддержана в соцсетях: многие сотрудники сделали снимки на память в специальной фотозоне и опубликовали их на своих страницах с хештегами #50летKAMAZ и #ЯлюблюKAMAZ.