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Минздрав России признал Чечню регионом с самыми здоровыми детьми

Общество

Худшие показатели по заболеваемости детей демонстрируют Ненецкий и Чукотский автономные округа

Москва, 7 августа 2018, 07:33 — REGNUM  Министерство здравоохранения России составило список регионов с наибольшим и наименьшим количеством болезней среди детей в возрасте до 14 лет за 2017 год. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на данные ведомства.

Согласно информации Минздрава, регионом с самыми здоровыми детьми является Чечня, где на 100 тысяч детского населения фиксируется 62,9 тысячи заболеваний. В первую пятёрку вошли также Кабардино-Балкария — 115,7 тысячи заболеваний, Тува — 125 тысяч, Адыгея — 132,9 тысячи, Бурятия — 141,1 тысячи.

Наихудшие показатели по заболеваемости детей отмечены в Ненецком АО — 352,1 тысячи заболеваний на 100 тысяч населения, в Чукотском АО — 349,4 тысячи, в Карелии — 337 тысяч, в Коми — 335,5 тысячи, в Архангельской области — 333,8 тысячи.

В среднем по стране, по данным министерства, на 100 тысяч детского населения приходится 221 104 заболевания.

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