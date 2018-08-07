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Студенты АлтГу приняли участие в летней этнокультурной школе на Алтае

Общество

Мероприятие проходило в рамках этноархеологической экспедиции

Барнаул, 7 августа 2018, 07:21 — REGNUM  Студенты и преподаватели факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного университета (АлтГу) приняли участие в летней этнокультурной школе Алтая — 2018, сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие проходило в рамках этноархеологической экспедиции на левом берегу реки Иня недалеко от села Чинета в Краснощековском районе Алтайского края.

«Среди наиболее значимых открытий стало исследование кургана региональной элиты кочевников на могильнике Ханкаринский дол, которые проживали в этом регионе 2,5 тыс. лет назад», — говорится в сообщении.

Отмечается, что летняя этнокультурная школа Алтая прошла в седьмой раз. За несколько лет в ней приняли участие более 200 школьников и студентов из разных образовательных учреждений Алтайского края.

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