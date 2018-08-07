Предложение Петросяна забрать «огромную» квартиру не устроило Степаненко

Москва, , 07:16 — REGNUM Елена Степаненко отказалась от квартиры, которую её супруг Евгений Петросян предложил ей забрать при разделе имущества. Как уточнил адвокат юмориста Сергей Жорин, квартира может составлять половину от совместно нажитого имущества супругов.

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Такое предложение Степаненко не устроила, юмористка намерена и дальше требовать 80% от совместного имущества. Представитель сатирика считает выдвинутые Степаненко условия унизительными для своего клиента. В свою очередь, Петросян подал встречный иск в суд и предлагает разделить нажитое имущество поровну.

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Встречный иск Петросяна к Степаненко о разделе имущества принят судом

Как сообщало ИА REGNUM, иск по разделу имущества, совместно нажитого с супругом, юмористом Евгением Петросяном, Елена Степаненко подала в Хамовнический суд Москвы в июле, попросив взыскать с супруга более 80% имущества. В браке чета прожила более 30 лет. На заседании, которое состоялось 6 августа, адвокат потребовал отвода судьи, ведущей бракоразводный процесс. По его мнению, судья не сделала необходимых шагов для достижения мирового соглашения между сторонами, что может говорить о её предвзятости.

Также суд удовлетворил ходатайство адвоката Степаненко о рассмотрении дела в закрытом режиме. На этом настаивала и сторона защиты сатирика. Рассматривать дело о разводе и разделе имущества юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна Хамовнический суд Москвы начнёт через неделю — рассмотрение отложено на 13 августа.

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