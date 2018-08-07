Более 30 тыс. жителей на северо-востоке Китая пострадали из-за паводков

Харбин, Китай, , 07:00 — REGNUM Более 30 тыс. жителей провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая пострадали из-за наводнений и заболачивания местности, вызванных сильными дождями, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

По информации департамента связи с собственностью провинции, мощные ливни и паводки за прошедшие недели нанесли вред более 32,4 тыс. человек и вынудили 896 человек переехать в безопасное место, покинув жилище. Паводки повредили 56,2 тыс. га пшеницы, нанеся прямой экономический ущерб в размере 96,9 млн юаней ($14 млн).

Департамент водных ресурсов провинции отметил, что уровень воды в реках Амур (кит. Хэйлунцзян), Сунгари (кит. Сунхуацзян), а также Нэньцзян у берегов провинции превысил в конце июля опасную отметку.

Как сообщало ИА REGNUM, на смену засушливой погоде в северных районах Китая грозят прийти ливни, которые накроют провинции Цзилинь, Ляонин и Внутреннюю Монголию.

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