Зёрна от плевел: в Пекине разделят отведение канализационных и дождевых вод

Пекин, , 06:48 — REGNUM Власти Пекина намерены построить отдельные трубопроводы для отведения дождевых сточных и канализационных вод, чтобы увеличить качество воды, сообщает 6 августа издание Beijing Evening News.

Пекинская муниципальная комиссия по вопросам развития и реформы одобрила три проекта разделения дождевой воды и канализационных вод в рамках обновления существующих линий, сообщает издание. Проекты будут осуществляться в городских районах Пингу, Дасин и Фаншань. В настоящий момент и дождевая вода, и канализационные воды отводятся по одним и тем же трубопроводам, что приводит к подтоплению в сезон дождей и загрязнению рек неочищенной водой.

Отметим, что в 2017 году власти Пекина выпустили план улучшения канализационной и дренажной системы столицы. Город намерен обновить 409 км дренажных водопроводных линий и построить еще 1094 км трубопроводов для сточных вод в течение дух лет. На данный момент уже проложено более 900 км новых канализационных труб.