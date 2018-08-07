Стало известно, чем замусорили Омск во время Дня города

Омск, , 06:03 — REGNUM Порядка 1,5 тыс. куб. м мусора вывезли за праздничные выходные с мест проведения мероприятий Дня города Омска. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, в основном мусор представлял собой одноразовую посуду, пластиковые бутылки, оберточную бумагу, коробки и салфетки.

Всего за выходные (4−5 августа) рабочие подмели 4,9 млн кв. м дорог и тротуаров. Бригады трудились и в субботу, и в воскресенье. В уборке были задействованы 475 рабочих, использовалось около 200 единиц техники.

«Начиная с 05:00, мусор вывозили со всех площадок праздника, чтобы к приходу омичей и гостей города территории скверов, площадей, бульваров, улиц были в чистоте и порядке», — прокомментировал заместитель директора управления дорожного хозяйства и благоустройства Сергей Павлов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в минувшие выходные — 4−5 августа — Омск отпраздновал День города. По данным мэрии, на основных праздничных мероприятиях побывали порядка 143 тысяч омичей и гостей города.

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